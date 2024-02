Strage di Altavilla Milicia: perché nessuno aveva capito i segnali delle farneticazioni ‘diaboliche’

Altavilla Milicia (Palermo), 19 febbraio 2024 - Ad Altavilla Milicia (Palermo) nessuno aveva colto i segnali delle farneticazioni diaboliche che ha portato alla strage in famiglia. “Giovanni Barreca non faceva vita sociale - racconta il sindaco Pino Virga -. La moglie sì, ha lavorato per il Comune. La famiglia era conosciuta, erano note le necessità economiche. Si erano mossi gli assistenti sociali, avevano un sostegno alimentare anche dalla Caritas”. Ma nessuno aveva mai colto altro. Nessuna confidenza, nessun cenno a quell’ossessione che il diavolo stava mangiando i suoi, questa l’ossessione di Barreca. Solo la figlia 17enne era esclusa.

Le preoccupazioni economiche erano state al centro degli ultimi messaggi che Antonella Salamone aveva scambiato con un’amica. “Lei era preoccupata per le sue condizioni economiche, poi all’improvviso non mi ha risposto più. Ho capito che qualcosa non andava”. “Antonella – aggiunge la donna – non mi aveva parlato di questa coppia”.

Il sindaco, che di professione fa l’avvocato, dice di averli visti per la prima volta nelle foto sul giornale. La casa appartata dal paese ha favorito probabilmente tanti segreti inconfessabili.

L’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, lasciando la camera ardente davanti alle bare dei fratellini, Emanuel e Kevin Barreca, ha messo in guardia: “Diffidiamo di tutti quelli che si inventano guaritori o santoni, diffidiamo tutti. Ma è anche il segno di una fragilità mentale e la conseguenza forse di una impostazione che noi occidentali ci siamo dati. Abbiamo rinunciato al vero volto di Dio e altri rischiano di prendere il sopravvento”.