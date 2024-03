Sparatoria in pieno centro a Frosinone, il sindaco: “La verità nelle telecamere”

Frosinone, 9 marzo 2024 – “Siamo sotto choc”, dà voce al sentimento di una comunità il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, civico in quota Lega, dopo la sparatoria in un bar in pieno centro, il bilancio in questo momento è di due morti e altrettanti feriti gravi.

Il primo cittadino si è recato sul posto poi ha fatto ritorno in Comune per un vertice con gli investigatori.

Sindaco, la sparatoria è avvenuta all’ora dell’aperitivo in pieno centro città.

"Siamo sotto choc, sono davvero sconvolto – ripete al telefono con Qn.net il primo cittadino -. Nella nostra città non è mai successo nulla di simile”.

In questo momento è caccia all’uomo.

"Le telecamere hanno ripreso tutto della sparatoria. Gli investigatori stanno facendo un grande lavoro”.

Quale sarà la risposta dell’amministrazione?

"Ho sentito il prefetto, per domani mattina alle 11 è stato convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

