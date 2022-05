Abusi su minori e amicizie vip Fino al suicidio

Jeffrey Epstein (foto), nato nel 1953 a New York, ex insegnante di matematica, ex trader finanziario, imprenditore e investitore di successo, amico di molti vip tra i quali il principe Andrea duca di York, è morto – ufficialmente suicida, forse strangolato – il 19 agosto 2019 al Correctional Center di New York dov’era in attesa di giudizio con l’accusa federale per traffico sessuale di minori in Florida e New York. Non una novità nel suo casellario nel quale risaltava nel 2005 un patteggiamento a Palm Beach per analoghi abusi.