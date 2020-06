Roma, 3 giugno 2020 - Nel giorno della riapertura tra le regioni (qui tutte le regole), gli italiani non hanno perso tempo e - visto che ora ci si può spostare liberamente e si può stracciare l'odiata autocertificazione - in molti si sono già messi in moto per il primo scampolo di ferie, o per raggiungere seconde case, parenti o amici in altre regioni. Qualche problema in più per chi vuole andare in Sardegna, dove è obbligatorio registrarsi online prima di partire e segnalare anche eventuali spostamenti interni, mentre in Sicilia l'app degli spostamenti è volontaria.

Test e tracciamenti: ecco come sarà

Immuni è la app più scaricata. Pisano: gli italiani hanno capito

Con la ripartenza, arrivano anche le prime code in autostrada.

Le criticità in autostrada

Fin dalle 8 del mattino sono segnalate code sull'A1 Milano-Bologna in direzione di Napoli tra Piacenza e Fiorenzuola, mentre code a tratti si sono verificate a Milano viale Certosa anche sull'A4 Torino-Brescia. Criticità segnalate, dal sito di Autostrade per l'Italia anche a Roma, sullA24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est di Roma: code fin dalla prima mattina.

Code ai traghetti

Code di automobilisti a Messina per imbarcarsi sulle navi traghetto per la Calabria, nel primo giorno di apertura dei confini regionali. Nell'isola cade l'obbligo di quarantena ma chi vorrà potrà scaricare l'app 'Sicilia sicura' nella quale 'tracciare' il proprio stato di salute. Ma era inatteso soprattutto il flusso in uscita dalla Sicilia. Fin dalle prime ore del mattino numerose auto si sono messe in fila riempiendo il serpentone degli imbarcaderi privati di Caronte e Tourist per potere lasciare la Sicilia. Altri si erano preparati già in nottata per riuscire a prendere la prima nave utile per arrivare a Villa San Giovanni il prima possibile.

Tracciamenti in Sardegna, registrazione obbligatoria

Tramontata l'idea, cara al governatore Solinas, del passaporto sanitario, comunque chi arriva in Sardegna è prevista una registrazione obbligatoria, e non volontaria. Bisognerà rispondere a un questionario che traccia anche gli eventuali spostamenti interni. Il questionario va compilato on line sul sito della Regione prima della partenza, o attraverso la app "Sardegna Sicura" per il tracciamento dei contatti su base volontaria. È quanto prevede l'ordinanza, firmata ieri a tarda notte, dal governatore Christian Solinas. Una copia della ricevuta della registrazione dovrà essere allegata alla carta d'imbarco e al documento d'identità.

Termoscanner in stazione

Per il momento la situazione è tranquilla nelle stazioni. In centrale a Milano le procedure per l'accesso ai treni dei passeggeri procedono in modo regolare, senza code agli ingressi. Chi parte - come in tutte le altre stazioni dell'Av - è sottoposto al controllo della temperatura con termoscanner.

Oltre alla prova della febbre sono stati disposti ingressi e percorsi dedicati e distanziamento interpersonale. Da oggi, a chi avrà una temperatura corporea superiore ai 37,5° C non sarà consentito l'accesso a bordo. Il Gruppo FS Italiane raccomanda ai viaggiatori di presentarsi in stazione per tempo, in anticipo rispetto alla partenza del proprio treno, per consentire un agevole svolgimento dei controlli senza determinare assembramenti. Sempre da oggi diventano 80 le Frecce e 48 gli InterCity in circolazione sulle principali direttrici del Paese, insieme a 4.653 corse regionali.

"Torno a casa dopo tre mesi - racconta una ragazza a Milano Centrale - Non vedevo l'ora". E' in attesa del treno per Reggio Calabria delle 9.10. Le procedure sono più snelle anche perché non c'è più l'obbligo di autocertificazione per motivare il viaggio, mentre gli altoparlanti continuano a raccomandare il rispetto della distanza e delle altre regole di sicurezza.

Flusso regolare anche a Roma Termini, dove è andata stamane la ministra dei Trasporti Paola De Micheli: "Sono venuta a rendermi conto di persona e posso confermare che Ferrovie dello Stato ha organizzato questa stazione, come le altre, in maniera perfetta - ha detto - Il flusso è regolare. Ai viaggiatori che prendono treni di alta velocità o interregionali viene misurata la febbre in partenza. Stiamo iniziando a mettere a disposizione i termoscanner automatici, con una velocità di misurazione più rapida e per evitare code".