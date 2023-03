Una fabbrica nello spazio Il Made in Italy vede le stelle

ALTRO che delocalizzazione. È lo spazio la nuova frontiera del Made in Italy. L’idea di spostare la produzione fra le stelle è di Thales Alenia Space – joint venture tra Thales e l’italiana Leonardo – e Space Cargo Unlimited, che hanno annunciato la firma di un contratto per la realizzazione di ‘REV1’ (nella foto), la prima fabbrica spaziale orbitante, e l’apertura di una filiale Space Cargo Unlimited a Torino. Thales Alenia Space, contraente principale del progetto che aprirà la strada per una vera democratizzazione dell’accesso allo spazio, sarà responsabile della progettazione, dell’ingegneria e dello sviluppo, mentre Space Cargo Unlimited prevede di gestire commercialmente una flotta di veicoli da carico in grado di tornare autonomamente (senza equipaggio) sulla Terra, allo scopo di sfruttare il potenziale unico della microgravità per applicazioni commerciali. La fabbrica spaziale orbitante sarà utilizzata per missioni specifiche – in particolare nei settori della biotecnologia, dei prodotti farmaceutici, dell’agricoltura e dei nuovi materiali – essendo in grado di creare condizioni di laboratorio uniche e ‘camere pulite’ essenziali per questo tipo di ricerca e produzione. Il primo veicolo ‘REV1’, il cui viaggio inaugurale è previsto alla fine del 2025, dovrà essere in grado di adattarsi a qualsiasi sistema di lancio. Quest’ultima...