Un successo cresciuto di cucina in cucina

ZAFFERANO LEPROTTO è entrato a far parte del Registro dei Marchi Storici istituito dal ministero dello Sviluppo Economico. Un riconoscimento dato ai nomi più longeve e autorevoli del made in Italy. La storia di queste bustine di zafferano nasce infatti da lontano. È il 1963 quando Mauro Bonetti e Sergio Mangini, a Milano, avviano l’azienda. La loro ambizione è quella di proporre un prodotto di estrema qualità, ma anche con un gusto molto riconoscibile. Sulla prima bustina, negli anni Sessanta, comparve il nome di SuperZafferano dell’Aquila. L’impresa allora era considerata folle, sia dai commercianti che dai grossisti, ma fu proprio il prodotto, con il suo sapore deciso e unico, a convincere sempre più i consumatori, e pian piano tutti iniziarono a cercarlo nelle botteghe e a volerlo in cucina. Ancora oggi a guidare l’azienda è l’attenzione alla qualità, in ogni fase della lavorazione, per ottenere un risultato stabile nel tempo e dal gusto riconoscibile e deciso.

Tutto inizia dalla materia prima, che viene selezionata esclusivamente tra le migliori partite di zafferano (foto sotto), questo è possibile solo grazie all’appassionata conoscenza dei mercati di approvvigionamento. Si passa, poi, alle tecniche di lavorazione, che sono tra le più innovative sul mercato e al confezionamento, nello speciale incarto, giallo come lo zafferano, che protegge da fonti di calore che potrebbero danneggiarlo lo zafferano. Una curiosità: il leprotto sulla bustina di zafferano, da cui il prodotto prende il nome, rimasto uguale negli anni, era stato disegnato da Giancarlo Mangini, fratello di Sergio e noto bozzettista degli anni Sessanta. Il fumetto sorridente si lecca i baffi mentre gli arriva alle narici l’odore del risotto "giallo", quello della domenica in casa dei milanesi. La storia di questo prodotto è legata anche a quella della pubblicità. Dagli anni Sessanta ad oggi, infatti alcuni dei gadget col leprotto sono diventati iconici, tanto che nel 2019 il Leprotto fa un viaggio oltreoceano e diventa protagonista al Moma Design Store, dove viene esposto all’interno dello spazio "Fattobene Pop Up", in un barattolo a edizione limitata con 4 bustine di zafferano e un libretto con ricette all’interno, come prodotto d’eccellenza del Made in Italy. La bustina ha un’altra particolarità, la grammatura maggiore sul mercato, da 0,16 grammi.

Letizia Magnani