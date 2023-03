Taglio dell'Iva, le conseguenze sui beni legati all'infanzia

Un bambino in auto (foto d'archivio Petrangeli)

Milano, 20 Marzo 2023 – L’ipotesi di azzeramento dell’Iva su prodotti per l'infanzia e beni di prima necessità avrà ripercussioni sui budget delle famiglie. Già da inizio anno i prodotti dell’infanzia dovevano essere venduti con una riduzione dell’imposta al 5%. Nonostante le premesse derivate dalla legge di bilancio, con la riduzione dell’Iva sui beni di necessità legati all’infanzia – dal 10% al 5%, per i pannolini e il latte artificiale, dal 22% al 5% per i seggiolini auto – le famiglie purtroppo non hanno sempre tratto il beneficio auspicato. Questo il dato che emerge dall’indagine di Altroconsumo che ha rilevato i prezzi di un campione di questi prodotti, prima e dopo l’entrata in vigore della misura, negli stessi punti vendita delle stesse città. I prodotti analizzati Tra i prodotti analizzati, i seggiolini auto sono la categoria merceologica che ha evidenziato il maggior scarto tra riduzione dei prezzi effettiva e auspicabile: -7,5%, contro il -13,9%. L’inchiesta, infatti, rileva una variazione di prezzi che va da -14% a +14% tra il 2022 e il 2023. Ciò significa che, sebbene l’Iva sia scesa dal 22% al 5%, alcuni prodotti sono persino aumentati di prezzo nell’arco di tre mesi, mentre il costo degli altri...