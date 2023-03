Rivoluzione Iva, nuove aliquote: ecco su quali prodotti. Idea azzeramento per l'infanzia

Roma, 21 marzo 2023 - Paese che vai, Iva che trovi. Almeno fino a qualche tempo fa. Già, perché la direttiva Ue del 2006 ha armonizzato l’imposta in tutta Europa. È questa la base del provvedimento, contenuto nella delega fiscale licenziata da Palazzo Chigi giovedì scorso, che punta a "razionalizzare il numero e la misura delle aliquote" e a rivedere la disciplina delle operazioni esenti. Il tutto con l’obiettivo di realizzare un "trattamento Iva tendenzialmente omogeneo per i beni e servizi similare". Rivoluzione Iva, come cambierà e su quali prodotti Così, dal pane all’acqua minerale, dai prodotti per l’infanzia fino agli immobili, le aliquote (e i panieri) cambieranno. Oggi, ad esempio, nella classe di alimentari e alcolici, si contano 20 voci di spesa che contemplato tutto il ventaglio di aliquote: quella del 4% per i beni di prima necessità, come il pane e l’olio, del 5%, quella del 10% per la carne e lo zucchero e quella del 22% per vino, birra e acqua. Stesso discorso per le voci nel paniere della sanità, dalle medicine agli occhiali. Tuttavia, come ha detto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, alcuni beni tassati al 22%, come l’acqua minerale in bottiglia, potrebbero passare al 10%. Va...