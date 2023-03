Rivoluzione hi-tech Ora il costume da bagno è personalizzabile

SI RIUNISCONO in un costume da bagno "hi-tech" la maestria e le competenze di due eccellenze squisitamente ‘made in Lombardia’. Dalla partnership tra Eurojersey, azienda leader nel settore dei tessuti tecnici indemagliabili, con sede a Caronno Pertusella (Varese), e la brianzola Cifra, realtà di riferimento nel mondo dell’abbigliamento sportivo per la sua tecnologia "warp knit seamless" (letteralmente, "maglia senza cuciture"), nasce infatti Hi-tech Crochet, novità assoluta nel settore dei costumi da bagno. Cosa rende questo capo così innovativo? Semplicemente, il costume è progettato su due strati: il primo, morbido e avvolgente sulla pelle, è un tessuto Sensitive fabrics, brevettato da Eurojersey; il secondo è uno strato 3D, privo di cuciture e capace di conferire un effetto estetico di grande impatto. L’abbinamento dei due strati assicura al capo quella profondità che lo rende quasi simile a un’opera d’arte, in perfetto equilibrio tra pieni e vuoti, evidenze e trasparenze. La linea – lanciata lo scorso dicembre e salutata con entusiasmo da un mercato, quello dei costumi da bagno, che negli ultimi tempi si è dovuto spesso accontentare di collezioni poco creative e scarsamente funzionali – ha tra i suoi punti di forza l’inclusività e la possibilità di personalizzazione, in base ai propri gusti...