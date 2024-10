Weber, 'audizione commissari sarebbero state meglio in ottobre'

"Noi avevamo chiesto di accelerare i tempi facendo le audizioni nella settimana centrale di ottobre. Ora invece le audizioni saranno durante la settimana delle elezioni americane che leveranno attenzione e questo è un peccato. Ma c'era una maggioranza chiara che preferiva questa settimana e non ci siamo opposti". Lo ha detto il capogruppo del Ppe, Manfred Weber, uscendo dalla conferenza dei capigruppo a Bruxelles. "Ci sarà tempo per ascoltare tutti con attenzione, non ci sono pregiudizi contro nessuno ma nessuno avrà un assegno in bianco", ha spiegato Weber.