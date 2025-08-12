Lunedì 11 Agosto 2025

Gabriele Canè
Onu, 300mila bambini a rischio malnutrizione acuta a Gaza
12 ago 2025
Onu, 300mila bambini a rischio malnutrizione acuta a Gaza

Solo l'1,5% dei terreni coltivabili rimane accessibile e intatto

La malnutrizione acuta nella Striscia di Gaza sta aumentando "vertiginosamente, con oltre 300.000 bambini a rischio grave", afferma il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite.

"Il dato giunge dopo un recente allarme lanciato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), secondo cui solo l'1,5% dei terreni coltivabili nell'enclave rimane accessibile e intatto, 'segnalando un collasso quasi totale della produzione locale di cibo'", si legge in un comunicato pubblicato sul sito dell'Onu.

BambiniGaza