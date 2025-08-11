Appello di Madonna al Papa, 'vada a Gaza, porti luce ai bambini'

La popstar Madonna lancia su X un appello a papa Leone XIV affinché "vada a Gaza a portare la sua luce ai bambini prima che sia troppo tardi. Da madre, non posso sopportare di vedere la loro sofferenza". "Lei - insiste la regina del pop - è l'unico al quale non possono negare l'ingresso" nella Striscia. "Bisogna che gli accessi umanitari vengano del tutto aperti per salvare questi bambini innocenti. Non c'è più tempo. La prego, dica che ci andrà".

Nel post in cui allega il messaggio al Papa, Madonna sottolinea: "Non sto puntando il dito, non sto dando la colpa a nessuno, non sto prendendo posizione. Tutti stanno soffrendo. Sto semplicemente cercando di fare tutto il possibile per impedire che questi bambini muoiano di fame". E invita i suoi follower a fare donazioni all'ong israeliana Women Wage Peace e al World Central Kitchen, e a condividere il suo post.