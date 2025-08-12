Martedì 12 Agosto 2025

12 ago 2025
Guterres, indagine indipendente su uccisione giornalisti a Gaza

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto "un'indagine indipendente e imparziale" sull'uccisione nella Striscia di Gaza di sei giornalisti di Al Jazeera da parte dell'Esercito israeliano: lo ha affermato il portavoce delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric, si legge in un comunicato pubblicato sul sito dell'Onu.

"Questi ultimi omicidi mettono in evidenza i rischi estremi che i giornalisti continuano ad affrontare quando coprono la guerra in corso", ha aggiunto Dujarric.

