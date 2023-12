Tennis, Sinner conferma la pressione come onore nel 2024

Avere addosso la pressione è un onore ma va presa con il sorriso, così Jannik Sinner arrivando ai SuperTennis Awards in corso a Milano ha dichiarato: "Il 2024 deve essere un anno di conferma". "Ho disputato un ottimo finale di stagione - ha rimarcato Sinner, numero 4 del ranking Atp - con la vittoria della Davis ho provato tante emozioni. Non ci siamo forse accorti quanto fosse importante per gli italiani". Dopo qualche giorno di vacanza in Trentino ("era importante tornare alle origini"), Sinner è già focalizzato sul futuro: "Sarà importante partire positivi come in questi mesi del 2023. Sarà un'altra stagione da grandi emozioni".