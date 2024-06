Scholz, in Ue tutti i 27 ugualmente importanti

Sull'accordo raggiunto tra i tre gruppi politici Ppe, S&d e Renew sui tre nomi per i vertici europei "la chiara speranza è, ovviamente, che possano contare su una maggioranza in Parlamento". L'intesa "raggiunta tra queste tre famiglie di partiti è solo una posizione, ne discuteremo attentamente ed equamente con i nostri buoni amici in Europa". "Tutti e 27 sono ugualmente importanti. Il Consiglio Europeo e gli Stati membri devono avanzare saggiamente una proposta che possa contare sulla maggioranza del Parlamento". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz arrivando al summit Ue a Bruxelles.