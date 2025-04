Sassuolo vicino alla promozione in Serie A dopo il successo nel derby emiliano

Il Sassuolo è ormai ad un passo dal ritorno in Serie A. I neroverdi hanno vinto 3-1 a Modena il derby emiliano grazie ai gol di Berardi (36'), Laurientè (64') e Moro (76'). Per il Modena in gol Santoro (60').

Dopo la vittoria nell'anticipo della 33/a giornata della Serie B, il Sassuolo sale a quota 75 punti a cinque giornate dal termine del campionato, nove in più del Pisa secondo e ben diciassette in più dello Spezia, terzo.

La promozione per il Sassuolo potrebbe arrivare già domani qualora lo Spezia non vincesse domani a Mantova.