Mercoledì 20 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
20 ago 2025
Scontro tra treni regionale e merci, 2 feriti lievi

Circolazione sospesa sulla linea Brennero-Trento, tra Mezzocorona e Trento, a causa di un urto fra alcuni carri merci e un treno regionale. La dinamica - avvisa RfI - è in corso di accertamento. Dalle prime informazioni, durante le operazioni di manovra, i carri merci che si trovavano a Trento, in località Roncafort, si sono staccati dal resto del convoglio provocando la collisione con il treno regionale, che era fermo al semaforo, e l'uscita dai binari di una sola carrozza. Due le persone leggermente contuse ma non si registrano feriti gravi fra passeggeri e personale di bordo.

