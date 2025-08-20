Martedì 19 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
Ultima ora
Ultima oraMorte sospetta in ospedale, due medici indagati per falso
20 ago 2025
Morte sospetta in ospedale, due medici indagati per falso

Avrebbero falsificato le cartelle cliniche in casi che vedono coinvolto, all'ospedale di Argenta, l'infermiere Matteo Nocera, arrestato a luglio per l'omicidio volontario pluriaggravato di un anziano paziente, attraverso la somministrazione di un farmaco, e di maltrattamenti. Due medici, apprende l'ANSA, sono stati indagati per falso nel fascicolo della Procura di Ferrara, aperto dopo le segnalazioni di morti sospette nel reparto di lungodegenza. C'è anche una contestazione per interruzione di pubblico servizio: l'infermiere, mentre era di turno, avrebbe lasciato il reparto per andare a curare, a casa, la madre di uno dei medici.

