Raid Usa contro l'Isis in Siria, 'uccisi 12 militanti'

Le forze americane hanno effettuato attacchi aerei contro il gruppo dello Stato Islamico in Siria uccidendo una dozzina di suoi combattenti. Lo afferma l'esercito statunitense. "Gli attacchi contro i leade e i campi dell'Isis sono stati condotti nell'ambito della missione in corso per distruggere, degradare e sconfiggere lo stato islamico", ha dichiarato il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) sui social. L'obiettivo è quello di impedire "al gruppo terroristico di condurre operazioni esterne e di garantire che l'Isis non cerchi opportunità di ricostituirsi nella Siria centrale", ha aggiunto.