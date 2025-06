Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto stasera in una conferenza stampa che Parigi "parteciperà ad operazioni di protezione e difesa di Israele" nel caso di rappresaglie condotte da Teheran, se sarà "in situazione di farlo": "Ho dato la mia disponibilità a Israele", ha annunciato. "Al contrario - ha aggiunto - non penso in nessun modo di partecipare a qualsiasi operazione offensiva".