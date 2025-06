"Le forze armate iraniane agiranno con forza e impoveriranno il regime sionista". Lo ha dichiarato la guida suprema iraniana Ali Khamenei in un messaggio televisivo alla nazione, nella sua seconda reazione all'attacco israeliano all'Iran di oggi. "Il regime sionista non uscirà indenne da questo crimine", ha aggiunto, osservando: "Il popolo iraniano può essere certo che non ci sarà tregua in questo senso".