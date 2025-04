Chiuso l'accesso a piazza San Pietro dove è stata raggiunta la capienza massima di 50 mila persone. Continua l'afflusso dei fedeli in via della Conciliazione dove si trovano al momento 100mila persone. E' la stima che emerge dal Centro per la Gestione della Sicurezza dell'evento della Questura di Roma. Continua l'afflusso dei fedeli nell'area.