Kallas, bene Trump su armi a Kiev ma Usa condividano peso

"Accogliamo con favore l'annuncio del presidente Trump di inviare ulteriori armi all'Ucraina. Tuttavia, vorremmo che gli Stati Uniti condividessero questo onere. L'America e l'Europa stanno collaborando. E se lavoriamo insieme, possiamo esercitare pressione su Putin affinché negozi, dimostrandogli che l'unico modo per porre fine a questa guerra è costringerlo a cedere". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas al termine del Consiglio Affari Esteri. "Se paghiamo noi le armi allora si deve parlare di sostegno europeo all'Ucraina e l'Europa sta già facendo il possibile: se offri le armi però poi le paga qualcun altro non le stai dando veramente tu, no?", ha sottolineato Kallas.