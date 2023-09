Parlamento Bulgaro revoca divieto su importazione di grano dall'Ucraina

Il Parlamento bulgaro ha revocato il divieto di importazione di grano ucraino dopo la scadenza di domani: lo riporta la Tv nazionale bulgara (Bnt). La decisione è stata presa dopo poco più di due ore di dibattito in plenaria ed è stata approvata con 124 voti a favore e 69 contrari. A maggio, la Commissione Ue aveva temporaneamente limitato la vendita di grano ucraino in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. Secondo l'emittente statale ucraina Suspilne, il ministro dell'Agricoltura bulgaro, Kyryll Vatiev, ha dichiarato che il controllo sull'importazione di prodotti ucraini sarà rafforzato poiché non soddisfano gli standard Ue.