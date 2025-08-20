Borsa: Europa debole, attesa inflazione Eurozona, Milano -0,35%

Borse europee deboli a pochi minuti dal dato sull'inflazione nell'Eurozona in luglio e dopo il rialzo oltre le stime nel Regno Unito. Milano e Madrid cedono lo 0,4%, Francoforte lo 0,45%, mentre fanno meglio Parigi e Londra (-0,15% entrambe). Negativi i future Usa in vista dei verbali dell'ultimo Comitato Federale della Fed, diffusi alla vigilia dell'avvio del tradizionale simposio di Jackson Hole nel Wyoming.

Contrastato il settore della difesa dopo lo scivolone della vigilia su ipotesi di un accordo di pace tra Russia e Ucraina. Procede Leonardo (+0,7%), mentre cedono Rolls-Royce (-1,42%) e Rheinmetall (-1,12%).

Deboli i bancari Bper (-1,5%), Popolare Sondrio (-1,2%), Unicredit (-1,1%), Santander (-0,98%), Commerzbank (-0,9%), SocGen (-0,8%), Intesa (-0,75%) e Mediobanca (-0,42%), invariata Mps.