Il Papa, il 22 agosto digiuno e preghiera per la pace

"Venerdì prossimo, il 22 agosto celebreremo la memoria della Beata Vergine Maria Regina" che è "invocata anche come Regina della pace". Lo ha detto il Papa alla fine dell'udienza generale lanciando un appello: "Mentre la nostra terra continua ad essere ferita da guerre in Terra Santa, in Ucraina e in molte altre regioni del mondo, invito tutti i fedeli a vivere la giornata del 22 agosto in digiuno e preghiera supplicando il Signore che ci conceda pace e giustizia e che asciughi le lacrime di coloro che soffrono a causa dei conflitti armati in corso". "Maria Regina della pace interceda perché i popoli trovino la via della pace".