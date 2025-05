Ostaggio Idan Alexander: Rilascio Imminente da Hamas a Gaza

I mediatori e la Croce Rossa hanno ricevuto la notifica che l'ostaggio con doppia cittadinanza, israeliana e americana, Idan Alexander è "vivo e in buona salute" e che sono iniziate le procedure per garantire il rilascio da parte di Hamas oggi a Gaza. Lo riferisce una fonte vicina al dossier alla tv saudita al-Sharq. Se tutto andrà bene, Idan sarà il primo soldato dell'Idf, uomo e ancora in vita, rapito da Hamas il 7 ottobre 2023 a tornare in Israele.