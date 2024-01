Orban, aiuti annuali a Kiev al di fuori del bilancio.

"Gli eurodeputati desiderano fornire finanziamenti all'Ucraina per un periodo di 4 anni, nonostante la vicinanza delle elezioni europee, che si terranno tra soli 5 mesi. In pratica, ciò significherebbe privare i cittadini del diritto di determinare il proprio futuro. Questa posizione è considerata antidemocratica! L'Ungheria non concorda con tale decisione. Se intendiamo sostenere l'Ucraina, dovremmo farlo al di fuori del bilancio dell'Unione Europea e su base annuale. Questa è l'unica posizione democratica, soprattutto considerando la prossimità delle elezioni." Il primo ministro Viktor Orban ha espresso queste opinioni in un tweet, tornando così a discutere con gli altri Stati membri riguardo al bilancio dell'UE.