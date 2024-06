Omicidio Evan, confermato l'ergastolo per la madre e il compagno

La Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna all'ergastolo per omicidio di Letizia Spatola, 25 anni, e Salvatore Blanco, 33 anni, la madre e il patrigno di Evan, il bimbo di un anno e mezzo morto a Rosolini il 17 agosto del 2020. Confermata la sentenza del 22 luglio 2022 della Corte d'assise di Siracusa. Secondo l'accusa il bimbo sarebbe deceduto per le lesioni inflitte dall'uomo davanti la madre che non sarebbe mai intervenuta. La grave "insufficienza cardio-respiratoria da broncopolmonite da aspirazione" sarebbe riconducibile a delle lesioni subite dal minorenne, si legge nella relazione dell'autopsia.