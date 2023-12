Marquez chiede salute per MotoGp 2024, niente infortuni!

La MotoGP ha pubblicato un video in cui i piloti hanno raccontato i loro sogni per l'anno a venire. Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), Fabio Quartararo (Yamaha), Alex Marquez (Ducati Gresini), Brad Binder (KTM), Jack Miller (KTM), Aleix Espargarò (Aprilia) hanno espresso la frase più scontata e sincera: vorrebbero diventare campioni del mondo. Altri, come Bagnaia (Ducati), hanno espresso desideri più originali: "Mi auguro di divertirmi andando forte e vincendo gare come ho fatto nel 2020. E a livello personale, vorrei un matrimonio meraviglioso e speciale". Johann Zarco (Honda LCR) ha rivelato la sua anima artistica: "Chiedo tanti podi e suonare bella musica con i miei amici più cari". Luca Marini (Honda) è ambizioso: "Spero di lottare per il mondiale ed essere felice con la mia famiglia", mentre Maverick Vinales (Aprilia) ha dichiarato: "Voglio diventare un pilota ancora migliore. E vorrei vincere 10 gare". Marco Bezzecchi (Ducati VR46) sogna di entusiasmare i propri tifosi: "Vorrei vincere al Mugello, nella mia gara di casa", mentre Joan Mir (Honda) vorrebbe finalmente riuscire a domare la RC213V: "Vorrei tanti podi e vincere un paio di gare". Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse), martoriato dagli infortuni, ha detto: "Vorrei che nessuno mi colpisse da dietro facendomi cadere. E poi vincere tante gare". La conclusione è stata affidata a Marc Marquez (Ducati Gresini): "Vorrei correre senza incappare in infortuni. Chiedo solo la salute", ha spiegato il sei volte campione della classe regina.