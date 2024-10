Idf, 'continueremo a colpire Hezbollah senza tregua'

L'Idf continuerà a colpire Hezbollah, "senza concedergli alcuna tregua o ripresa". Lo ha puntualizzato il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi in un comunicato, che arriva in una fase in cui il movimento sciita libanese sarebbe disposto ad esplorare la possibilità di un cessate il fuoco. "Hezbollah sta cercando di nascondere il danno significativo che abbiamo inflitto all'organizzazione nelle ultime settimane", ha affermato Halevi, aggiungendo che "sta riscontrando difficoltà di controllo e comando, che portano a confusione a livello decisionale".