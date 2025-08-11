Tajani, 'a rischio nostra sicurezza, Ue partecipi ai negoziati'

La sicurezza dell'Europa "è a rischio, dobbiamo partecipare ai negoziati" tra Russia e Ucraina. Lo ha detto Antonio Tajani nel suo intervento alla riunione d'emergenza dei ministri degli Esteri Ue in vista dell'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump. "I contatti tra i leader prima dell'incontro in Alaska vanno in questa direzione". Per Tajani "l'unità dell'Europa" è "essenziale", così come è "importante mantenere un forte coordinamento con i nostri alleati americani". "Sosteniamo gli sforzi del presidente Trump e vediamo alcuni progressi. Speriamo si raggiunga un accordo il prima possibile, ma sappiamo che non sarà facile".