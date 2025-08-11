Lunedì 11 Agosto 2025

Gabriele Canè
Il Ponte oltre la politica
Ultima oraTajani, 'a rischio nostra sicurezza, Ue partecipi ai negoziati'
11 ago 2025
  3. Tajani, 'a rischio nostra sicurezza, Ue partecipi ai negoziati'

Tajani, 'a rischio nostra sicurezza, Ue partecipi ai negoziati'

La sicurezza dell'Europa "è a rischio, dobbiamo partecipare ai negoziati" tra Russia e Ucraina. Lo ha detto Antonio Tajani nel suo intervento alla riunione d'emergenza dei ministri degli Esteri Ue in vista dell'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump. "I contatti tra i leader prima dell'incontro in Alaska vanno in questa direzione". Per Tajani "l'unità dell'Europa" è "essenziale", così come è "importante mantenere un forte coordinamento con i nostri alleati americani". "Sosteniamo gli sforzi del presidente Trump e vediamo alcuni progressi. Speriamo si raggiunga un accordo il prima possibile, ma sappiamo che non sarà facile".

