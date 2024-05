Hit parade, Ultimo subito in vetta davanti a Billie Eilish

Debutto boom per Altrove, il nuovo album di inediti di Ultimo, che conquista subito la vetta della top ten Album e della classifica Cd, vinili e musicassette della Fimi. Il sesto disco in studio, appena uscito sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe, raggiunge anche il #9 posto della Top Albums Debut Global di Spotify tra gli album più streammati al mondo e dopo Colpa delle favole, Solo e Alba, è il quarto progetto discografico consecutivo a debuttare al numero 1 delle classifiche di vendita. Alle spalle dell'artista romano un'altra new entry: è Billie Eilish, seconda con Hit me Hard and Soft, scritto dalla cantante con il fratello Finneas, suo storico collaboratore, che ha anche prodotto il disco, secondo anche tra i vinili. Terza piazza per Salmo & Noyz Narcos che risalgono in top ten, con Cvult - Hellraisers, da 29 settimane in classifica. Scivola in quarta posizione Capo Plaza con l'ultimo lavoro, Ferite, seguito da Tony Effe con Icon e Baby Gang con L'Angelo del Male. Scende di due gradini ed è settima questo weekend Rose Villain con Radio Sakura, davanti a Kid Yugi con I Nomi del Diavolo. New entry alle ultime due posizioni: Mida con Il Sole Dentro e Petit con il primo Ep omonimo. Scivola fuori dalla top ten la regina del pop Taylor Swift, 11/a con The Tortured Poets Department. Invariato il vertice della classifica singoli, con la coppia formata da Rose Villain e Guè con Come un tuono in vetta, seguito al secondo posto da Lazza con 100 Messaggi. In terza posizione c'è Ghali con Paprika. Poi doppio posizionamento per Geolier, con L'ultima Poesia (con Ultimo) e El Pibe de Oro.