Mercoledì 20 Agosto 2025
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
Ultima ora
Usa, giudice boccia richiesta delle carte gran giurì su Epstein
20 ago 2025
Usa, giudice boccia richiesta delle carte gran giurì su Epstein

L'amministrazione respinta, non dimostrata circostanza speciale

Un giudice federale ha respinto la richiesta dell'amministrazione Trump di diffondere il materiale usato del gran giurì per incriminare Jeffrey Epstein. Il giudice Richard Berman ha spiegato che c'è "un chiaro precedente e una valida ragione" per mantenere segreti i verbali della giuria e ha osservato come il governo non è riuscito a dimostrare che i documenti di Epstein dimostrassero alcuna "circostanza speciale" che giustificasse il loro rilascio.

© Riproduzione riservata

