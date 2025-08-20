Usa, giudice boccia richiesta delle carte gran giurì su Epstein

Un giudice federale ha respinto la richiesta dell'amministrazione Trump di diffondere il materiale usato del gran giurì per incriminare Jeffrey Epstein. Il giudice Richard Berman ha spiegato che c'è "un chiaro precedente e una valida ragione" per mantenere segreti i verbali della giuria e ha osservato come il governo non è riuscito a dimostrare che i documenti di Epstein dimostrassero alcuna "circostanza speciale" che giustificasse il loro rilascio.