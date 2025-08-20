Mercoledì 20 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
20 ago 2025
Tajani, inaccettabili i nuovi insediamenti in Cisgiordania

'Contrari al diritto internazionale, Israele collabori con Anp'

Insieme ai partner europei esortiamo il Governo israeliano a collaborare con l'Autorità Nazionale Palestinese per rafforzare insieme la stabilità di tutta la regione. La decisione israeliana di procedere con nuovi insediamenti in Cisgiordania è inaccettabile, contraria al diritto internazionale e rischia infatti di compromettere definitivamente la soluzione a due Stati, obiettivo per il quale il Governo italiano sta continuando a lavorare con convinzione e il massimo impegno". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

