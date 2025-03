Hamas lancia razzi su Tel Aviv in risposta all'offensiva israeliana a Gaza

Hamas ha rivendicato la responsabilità del lancio di razzi su Tel Aviv, in quella che sembra essere la prima risposta dell'organizzazione alla nuova offensiva di Israele a Gaza. Le Brigate Al-Qassam, l'ala militare di Hamas, affermano in una nota di aver bombardato Tel Aviv con una raffica di razzi M90, in risposta ai "massacri sionisti contro i civili".

In tutto sono stati lanciati tre razzi sul centro di Israele: un ordigno è stato abbattuto e altri due sono caduti in zone aperte, secondo quanto riferisce l'Idf. L'attacco avviene poco dopo l'inizio dell'operazione di terra dell'esercito nel nord della Striscia.