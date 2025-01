Generali e Natixis: verso l'integrazione nel risparmio gestito dopo il via libera del comitato investimenti

Il comitato per gli investimenti di Generali ha espresso un orientamento favorevole in merito all'operazione che porterà ad un'integrazione con Natixis nel risparmio gestito. E' quanto emerge al termine della riunione, durata più di quattro ore, dell'organo del Leone di Trieste competente a formulare pareri in merito alle operazioni di controvalore superiore ai 250 milioni di euro. La valutazione del comitato finirà sul tavolo del consiglio di amministrazione delle Generali, in agenda domani nel primo pomeriggio.