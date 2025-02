Fine vita in Lombardia: Fontana chiarisce la posizione sulla sentenza della Consulta

Sul fine vita "credo che si sia chiarito tutto, non ci sono problemi. Il problema nasce dal fatto che bisogna cercare di capire il significato e il contenuto della sentenza della Consulta. Secondo me e secondo l'assessore Bertolaso la sentenza ci mette nelle condizioni di dare delle risposte e quindi bisogna darle anche in assenza di una legge nazionale". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Palazzo Lombardia, sulle polemiche in giunta, specie di FdI, sul primo caso di suicidio assistito in Lombardia.