Elezioni Ecuador: Noboa e González chiudono la campagna a Guayaquil

A tre giorni dal voto che domenica 9 febbraio deciderà chi sarà il presidente dell'Ecuador per i prossimi 4 anni, oltre che a rinnovare il Parlamento, i due favoriti della vigilia, ovvero il presidente uscente e candidato, il 37enne Daniel Noboa e l'avvocatessa 47enne Luisa González, appoggiata dall'ex capo di Stato Rafael Correa, hanno scelto Guayaquil, la città più popolosa del paese sudamericano, per chiudere le loro campagne elettorali.

I supporter del partito Azione democratica nazionale di Noboa, l'Adn, si sono concentrati a La Ferroviaria, nella zona occidentale di Guayaquil, dove il presidente è arrivato per guidare una carovana che con musica e ballerine su carri ha attraversato i quartieri di Las Acacias, La Pradera e Guasmo Sur, riporta il sito ecuadoriano Primicias.

Il correismo rappresentato dal movimento Rivoluzione Cittadina di González ha invece scelto la centrale via 9 di Ottobre e il lungomare Simón Bolívar, per concludere la sua campagna che ha come slogan "Per rivitalizzare l'Ecuador". "Il paese non ce la fa più. Otto anni e siamo nell'abbandono. Nessuno vuole altri quattro anni della stessa cosa", ha detto González, mentre i suoi sostenitori intonavano "una sola volta; fuori, Noboa, fuori".

Quasi 14 milioni di ecuadoregni sono chiamati a partecipare al voto obbligatorio di domenica e se i sondaggi danno per favoritissimi Noboa e González, con un lieve margine di vantaggio per il primo a detta di Afp, gli altri 14 candidati alla presidenza rasentano lo zero nelle rilevazioni delle agenzie demoscopiche.