De Luca, 'mi ricandido e chi ci sta ci sta'

"Non so più come dirlo. Io vado avanti a prescindere, mi ricandido. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento al centro orafo Tarì di Marcianise (Caserta), dove ha incontrato gli imprenditori del Distretto Orafo Campano. "Io - ha sottolineato De Luca rivolgendosi agli imprenditori - vado avanti a prescindere, anche se c'è sempre qualcuno che fa domande sulla base dell'imbecillità di qualche esponente del Pd. Non so più come dirlo. Io vado avanti a prescindere, mi ricandido. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta. L'importante è che ci stiate voi, perché se questo lavoro si ferma, la Campania precipita". Un chiaro messaggio di De Luca al Pd e ai suoi vertici, nazionali e locali, da Elly Schlein, che più volte ha ribadito il suo "no" al terzo mandato, al deputato Marco Sarracino, membro della segreteria nazionale, che da ultimo sul quotidiano La Repubblica ha manifestato a chiare lettere la sua netta contrarietà al terzo mandato. Inoltre sul Fatto Quotidiano oggi l'europarlamentare dem Sandro Ruotolo parlando del caso Alfieri sottolinea: "Dobbiamo dire addio per sempre al partito delle fritture. Da quanti anni è in piedi il sistema di potere deluchiano?". E sul Mattino il senatore Antonio Misiani, componente della segreteria Pd, scelto dalla segretaria Elly Schlein come commissario regionale Pd Campania definisce "non percorribile" il terzo mandato.