Salvini, aver dubbi su obbligo vaccini è buon senso

"Dirsi dubbiosi sull'obbligo vaccinale che non c'è nella maggior parte dei Paesi europei non penso sia antiscientifico, penso sia di buon senso". Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è ritornato, a margine di un sopralluogo in via Bolla a Milano, sull'azzeramento da parte del ministro della Salute Schillaci della commissioni vaccini per la presenza di due esponenti critici nei confronti delle immunizzazioni.

Salvini ha sottolineato di non voler chiedere le dimissioni di Schillaci, ma "lo dico da ministro: è come se io avessi nominato una commissione da me firmata, con dei membri da me scelti, e dopo tre giorni mi fossi auto azzerato la commissione da me scelta. Avrei un problema in casa".

"Poi - ha concluso - leggevo oggi un'intervista interessante di uno di questi due professori e medici che non stanno simpatici a qualcuno, non sono no vax, semplicemente chiedono che vengano calcolati tutti i benefici che ci sono nei vaccini e anche eventuali controindicazioni".