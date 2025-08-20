Famoso streamer francese morto in diretta web dopo 10 giorni di torture davanti a migliaia di follower

Parigi, 20 agosto 2025 - Francia sotto choc per la morte in diretta di uno streamer. Jean Pormanove, al secolo Raphael Graven, 46 anni, è spirato davanti a migliaia di follower dopo 10 giorni di 'live' estremi sulla piattaforma Kick in cui era sottoposto a maltrattamenti di ogni tipo da parte dei suoi cosiddetti "amici", "Naruto" e "Safine".

Il 'gioco', oltre ogni limite, prevedeva prove estreme: torture e sfide di sopravvivenza, anche ingurgitando prodotti tossici. Jean Pormanove aveva abituato i suoi follower alla sue sfide al limite, tanto che si era trasferito da Twitter, dove sarebbe stato espulso se continuava con contenuti vietati, alla piattaforma di Kick, dove i regolamenti ancora gli permettevano le assurde sfide.

Una corsa all'autodistruzione che si è conclusa con la sua morte. Dopo dieci minuti senza vita, davanti agli spettatori online, sono stati proprio Naruto e Safine a scoprire il suo decesso e a chiudere la diretta. La procura parigina ha aperto un'inchiesta, ma al momento non sono state ancora formulate accuse. I legali dei due 'torturatori' sostengono che le sevizie in realtà erano tutte messe in scena per il pubblico. Ma Clara Chappaz, ministra del Digitale francese, ha sottolineato l'"orrore assoluto" dello streaming e come "Jean Pormanove era stato umiliato per mesi in diretta".

Ma gli investigatori non potranno negare che Jean Pormanove, personaggio notissimo sui social, in particolare su TikTok, dove aveva 582.000 abbonati, era il primo a cercare l'effetto di queste sfide, sempre più dure e rischiose, ma che negli ultimi tempi avevano portato ai sui live migliaia di seguaci.

Graven si faceva strangolare, subiva colpi violentissimi al corpo e al viso, per non parlare di dolorosissime colate di vernice sulla testa e altro. Ma questa volta molti si erano accorto della pericolosità delle sevizie alle quali i complici lo sottoponevano, e purtroppo erano aumentati i collegamenti alla piattaforma.

Un portavoce di Kick ha dichiarato che la società sta “esaminando con urgenza le circostanze e collaborando con le parti interessate per indagare sulla situazione”, si legge sul Guardian. “Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di Jeanpormanove e porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e alla sua comunità”, riporta la dichiarazione.