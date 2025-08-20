Martedì 19 Agosto 2025
Pier Francesco De Robertis
20 ago 2025
Salvini, 'Macron si attacchi al tram, vada lui in Ucraina'

'Bene trilaterale dal 'cattivo' Orban. Guerrafondai tacciano'

"Taches al tram. Vacci tu se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina": così il vicepremier Matteo Salvini a margine di un sopralluogo in via Bolla a Milano sulle parole di Macron e sull'ipotesi della Francia di mandare truppe in Ucraina, utilizzando l'espressione meneghina che significa attaccarsi al tram.

"Penso che Trump, con i suoi modi che a volte possono sembrare bruschi o irrituali, stia riuscendo laddove hanno fallito tutti gli altri: rimettere a un tavolo Putin e Zelensky. Qualcosa che non accadeva da anni - ha aggiunto - poi starà a loro scegliere qual è il punto d'incontro. Sicuramente eserciti europei, riarmi europei, debiti comuni europei per comprare missili o 'macronate' varie sono superate".

Il trilaterale con Zelensky, Putin e Trump "non so se veramente verrà fatto a Budapest, a casa del cattivo Orban, del sovranista Orban, dell'alleato di Salvini e della Le Pen - ha sottolineato -. Se per quelli che per la sinistra sono cattivi si arriva la pace, chapeau. Quindi, non disturbiamo quelli che stanno lavorando per la pace. I guerrafondai e i bombaroli tacciano".

Salvini ha chiuso sulla possibilità che i soldati italiani possano essere inviati al fronte ucraino: "Assolutamente no, se vuole ci va Macron, ma lui da solo penso, perché neanche un francese lo seguirebbe e neanche un soldato italiano, questa è la mia posizione da vicepresidente del Consiglio, da ministro, da segretario della Lega. I nostri figli non andranno a combattere in Ucraina, poco ma sicuro".

