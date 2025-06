Calenda, patto per riscrivere seconda parte della Costituzione

"Non si riescono a fare le riforme. Proponiamo oggi un grande patto repubblicano per l'elezione di una piccola assemblea costituente di 100 membri che in un anno riscriva la seconda parte della Costituzione. Se non riusciamo a fare questo la prossima volta arriverà un dittatore. Ho mandato questa proposta a tutti i leader di partito" da Giorgia Meloni a Elly Schlein, "perfino a Salvini" e "li sentirò nelle prossime settimane". Lo ha annunciato il leader di Azione Carlo Calenda in una conferenza stampa con la fondazione Einaudi al Senato.