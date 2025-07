Calca in un tempio indù, almeno 6 morti in India

Almeno sei persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in una calca durante un pellegrinaggio religioso nel nord dell'India, hanno reso noto oggi le autorità.

La folla si trovava sulla scalinata che porta al tempio Mansa Devi, nella città santa di Haridwar, sulle rive del Gange, quando le vittime sono state travolte.

Le operazioni di soccorso erano ancora in corso domenica in tarda mattinata, ha affermato in un comunicato il primo ministro dello Stato dell'Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami.