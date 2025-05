Boom di prestiti per vacanze: attenzione al rischio sovraindebitamento

Molte famiglie si indebitano per mantenere intatto lo stesso stile di vita. Molte altre si indebitano per mantenere un'apparenza sociale, soprattutto sui social: c'è il cosiddetto 'effetto Instagram' che spinge le persone a esibire viaggi. I prestiti e i mutui sono importanti, ma prima di chiederli bisogna farsi bene i conti, chiedere consigli a chi lavora in banca. Occorre prestare attenzione, pur non demonizzando il credito e gli acquisti a rate: il benessere che è percepito oggi si può trasformare in peso domani, a causa di possibili rischi da sovraindebitamento.

Lo ha detto Sileoni, nel corso di Mattino Cinque News su Canale 5, per spiegare il boom di prestiti chiesti per sostenere le spese legate alle vacanze.

Secondo l'ufficio Analisi e ricerche della Fabi, il totale dei finanziamenti delle banche alle famiglie vale 662 miliardi: di questi, 427 miliardi sono mutui, 121 miliardi credito al consumo (acquisti a rate) e 114 miliardi prestiti personali per spese impreviste (salute), viaggi e vacanze. I tassi d'interesse su credito al consumo e altri prestiti personali si attestano in media l'8% con un calo, dopo l'ultimo taglio del costo del denaro deciso dalla Bce, che potrebbe portarli a circa il 7,5%.