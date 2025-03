Biancaneve domina il box office italiano con 5,9 milioni di euro

Biancaneve resta salda in testa al box office italiano. Il live action tratto dal classico animato Disney al secondo week end di programmazione, seppur in calo del 61%, ha incassato 1 milione 507mila euro con una media di 2.475 euro su 609 sale raggiungendo un risultato complessivo di 5 milioni 967mila.

In seconda posizione debuttano le Le assaggiatrici, il diretto da Silvio Soldini e basato sul romanzo di Rosella Postorino che racconta la vicenda delle giovani donne costrette ad assaggiare i piatti destinati a Hitler per scongiurarne i tentativi di avvelenamento. L'incasso è stato di 792mila euro con una media di 2.058 euro su 385 cinema.

Chiude il podio FolleMente, la commedia corale di Paolo Genovese che al sesto fine settimana di programmazione, ha messo via quasi 590mila con una media di 1.441 euro su 403 schermi. L'incasso totale è di quasi 16 milioni 640mila euro che lo porta a essere il miglior incasso del 2025 e il secondo miglior incasso per un film italiano dalla pandemia dopo C'è ancora domani (Diamanti è a 16 milioni 92mila euro). Non lontano anche l'incasso di 17,4 milioni di euro di Perfetti sconosciuti, il miglior risultato al box office di Genovese.

Tre le altre nuove uscite della top ten: al quinto posto la commedia E poi si vede della coppia I Sansoni che parte quasi 238 mila (la media di 767 euro su 310 sale). Al settimo il film diretto e interpretato da Valerio Mastandrea Nonostante a quasi 189 mila euro e la seconda media della top: 2.172 euro su 87 schermi. All'ottavo l'action comedy Mr. Morfina con protagonista Jack Quaid (figlio di Dennis) a 179mila euro e la media di 778 euro su 231 cinema.

Gli altri film della parte alta della classifica Cinetel sono l'horror The Monkey tratto da un libro di Stephen King (quarto a 267mila euro), La citta' proibita di Gabriele Mainetti (sesto a 206mila), Mickey 17 con Robert Pattinson (nono a 127mila) e U.S. Palmese dai Manetti Bros. con Rocco Papaleo (decimo a 114mila).

Gli incassi compessivi hanno toccato quota 5.400.264 euro con 758.479 presenze in calo del 37% rispetto al fine settimana passato e del 30.94% rispetto allo stesso weekend dell'anno scorso.