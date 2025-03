Un aereo completamente elettrico: la sfida di Airbus. Quando saranno i primi test

Parigi, 30 marzo 2025 – Portare una rivoluzione nel trasporto aereo paragonabile a quella dei veicoli elettrici nel settore automobilistico. È l’obiettivo di Airbus, colosso francese dell’aviazione che, durante il recente Airbus Summit 2025 a Tolosa, ha ribadito la convinzione che il futuro sarà a idrogeno, e ha presentato i suoi piani aggiornati per il lancio di una nuova generazione di aeromobili a corridoio singolo.

Il gigante aerospaziale europeo ha rivelato un nuovo design per il suo prossimo aereo ZEROe, completamente elettrico e alimentato da celle a idrogeno. L'aereo a corridoio singolo ha ora quattro motori, anziché sei, ciascuno alimentato da una propria pila di celle a combustibile. La rielaborazione del progetto arriva dopo la notizia che lo ZEROe arriverà nei nostri cieli più tardi di quanto Airbus sperava. Il piano iniziale prevedeva il lancio di un aereo a emissioni zero entro il 2035, ma ora l'aereo di nuova generazione dovrebbe entrare in servizio nella seconda metà degli anni 2030.

Sebbene le celle a combustibile a idrogeno non siano una tecnologia nuova, non ne esistono in commercio di dimensioni sufficienti per alimentare un velivolo, pur mantenendo un peso accettabile per il volo. “Negli ultimi cinque anni abbiamo esplorato diversi concetti di propulsione a idrogeno, prima di selezionare questa soluzione completamente elettrica. Siamo fiduciosi che possa garantire la densità di potenza necessaria per un aeromobile commerciale alimentato a idrogeno e che possa evolversi man mano che la tecnologia maturerà”, ha dichiarato Glenn Llewellyn, responsabile del progetto ZEROe di Airbus. “Nei prossimi anni ci concentreremo sullo sviluppo dei sistemi di stoccaggio, distribuzione e propulsione, oltre a promuovere il quadro normativo necessario per consentire a questi aeromobili di prendere il volo”, ha aggiunto. Nel 2023, Airbus ha sperimentato con successo un sistema di propulsione a idrogeno da 1,2 MW e, nel 2024, ha completato i test end-to-end di un sistema integrato comprendente celle a combustibile, motori elettrici, riduttori, inverter e scambiatori di calore. Per affrontare le sfide legate alla gestione e distribuzione dell’idrogeno liquido in volo, Airbus, in collaborazione con Air Liquide Advanced Technologies, ha sviluppato il Liquid Hydrogen BreadBoard (LH2BB) a Grenoble, in Francia. I test a terra su larga scala sono previsti per il 2027 presso l’Electric Aircraft System Test House di Monaco, dove verranno integrati il banco di propulsione e il sistema di distribuzione dell’idrogeno per una validazione completa del sistema. Al summit è stato annunciato anche un progetto per misurare le emissioni non-CO2 prodotte da diversi carburanti, tra cui il carburante per l’aviazione 100% sostenibile (sustainable aviation fuel, SAF). I dati generati saranno utilizzati dalla comunità scientifica per migliorare i modelli di contrail e identificare la tecnologia dei motori e i carburanti che potrebbero ridurre al minimo l'impatto delle scie di condensazione sul clima.