Esplode dopo pochi secondi di volo il primo razzo per satelliti lanciato in Europa

Oslo, 30 marzo 2025 - Il tentativo numero 1 è andato male (come da previsione). E' fallito quello sarebbe dovuto essere il primo lancio orbitale dal territorio europeo, Gran Bretagna e Russia escluse, ma i protagonisti della nuova avventura si mostrano soddisfatti. Il razzo a due stadi Spectrum della start up tedesca Isar Aerospace, è ricaduto a terra pochi secondi dopo la partenza dal centro spaziale Andoya in Norvegia, nell’Artico, come hanno mostrato le immagini in diretta. Lo Spectrum misurava 28 metri di altezza e due metri di diametro, ed era progettato per lanciare fino a 1.000 kg in orbita terrestre bassa o 700 kg in un'orbita eliosincrona.

Da questo primo test comunque l’azienda non si aspettava troppo di più. Prima del lancio, posticipato più volte a causa delle condizioni meteorologiche, Isar Space aveva dichiarato infatti di avere scarse speranze di raggiungere l'orbita terrestre al primo tentativo.

Il testo del lancio del razzo a due stadi Spectrum della tedesca Isar Aerospace

E del resto l’azienda esulta sulle sue pagine social. "Che successo! – si legge in un post su Facebook –. Alle 12:30 CEST, il veicolo di lancio Spectrum della Isar Aerospace è decollato con successo dallo Spaceport Andøya in Norvegia. Il veicolo di lancio si è spento dopo circa 30 secondi di volo, e il veicolo è precipitato direttamente in mare. La rampa di lancio sembra essere intatta. Con questo volo di prova, siamo riusciti a raccogliere dati preziosi e un bagaglio di esperienza per le missioni future. Grazie alle rigide procedure di sicurezza da parte sia di Isar Aerospace che di Andøya Spaceport, tutto il personale è rimasto al sicuro in ogni momento. Con Spectrum #2 e #3 già in produzione, Isar Aerospace si prepara per il suo prossimo lancio!”

L'amministratore delegato e cofondatore Daniel Metzler: "Il nostro primo volo di prova ha soddisfatto tutte le nostre aspettative, ottenendo un grande successo. Abbiamo avuto un decollo pulito, 30 secondi di volo e abbiamo anche validato il nostro terminatore di volo", si legge sempre sui social.

Metzler del resto, già prima del lancio, aveva messo le mani avanti: "Ogni secondo di volo è prezioso, perché ci consente di raccogliere dati e acquisire esperienza. Trenta secondi di volo sarebbero già un vero successo".

"In passato – aveva spiegato ancora Metzler – i viaggi spaziali non sono stati sviluppati abbastanza né in Europa né in Germania, ma credo che ora ci sia stato un ripensamento. E' molto importante sviluppare un sistema satellitare europeo nello spazio. Senza comunicazioni satellitari la nostra difesa è cieca"-