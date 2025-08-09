I “codici segreti” di Netflix: come puoi sbloccare tutto il catalogo nascosto

Milano, 9 agosto 2025 – Hai mai avuto la sensazione che il catalogo di Netflix ti mostri sempre gli stessi contenuti? Non è solo un'impressione: l’algoritmo ti propone film e serie tv in base alle tue abitudini di visione. Ma c’è un un modo per esplorare categorie nascoste che dà accesso a migliaia di titoli. Ecco come fare a visualizzarli tutti con dei ‘codici segreti’ di Netflix.

Cos’è un codice segreto Netflix?

Netflix organizza i suoi contenuti in categorie e sottocategorie molto specifiche, come ‘film horror anni ‘80’ o ‘commedie romantiche internazionali’. Molte di queste non sono visibili nella homepage o nei menu classici, ma sono comunque accessibili se si conosce il codice della categoria. Come detto, il menu principale di Netflix, alimentato da algoritmi basati sulle abitudini dell’utente, propone una selezione personalizzata, ma limitata. Questo sistema, per quanto comodo, ci confina in una “bolla” di suggerimenti, impedendoci di esplorare l’intero archivio disponibile. È proprio qui che entrano in gioco questi codici che permettono di sbloccare generi e sottogeneri nascosti, come “Film horror ambientati negli abissi” (codice 45028) o “Film sportivi motivazionali per bambini tra 8 e 10 anni” (codice 855).

Come usare questi codici

Questi codici possono essere consultati su siti come ‘Netflix Codes’ o ‘What’s On Netflix’, dove sono raccolti in ordine alfabetico e ricercabili per parola chiave. Accedere a queste categorie con un computer è semplicissimo Ecco i passaggi da seguire. Per prima cosa bisogna andare sul sito ufficiale di Netflix e accedere al proprio account. A questo punto si deve aprire un’altra scheda e visitare uno dei siti che riporta questi codici come ad esempio “What’s On Netflix”. Ora non resta che scegliere il genere che s’intende visualizzare e per farlo basterà incollare il codice di riferimento alla fine di questo URL: https://www.netflix.com/browse/genre/.

Ad esempio, per i film di arti marziali (codice 8985), l’URL completo sarà:

https://www.netflix.com/browse/genre/8985.

Ora non resta che premere invio e sfogliare tutti i titoli disponibili.

Quanti contenuti si sbloccano?

Non esiste un elenco completo ma, secondo alcune stime, esisterebbero oltre 4mila codici diversi e solo nel catalogo statunitense si contano poco meno di 8 mila titoli. Tuttavia, la quantità di contenuti disponibili per ciascun codice varia in base al Paese. Nello specifico si tratta di 4700 film, 2300 serie tv, 4300 contenuti Netflix Originals e circa 850 documentari per fare un calcolo approssimativo.